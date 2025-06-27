В Лос-Анджелесе ограбили дом Брэда Питта

В Лос-Анджелесе в районе Лос-Фелис ограбили дом, который, предположительно, принадлежит актеру Брэду Питту. Об этом сообщает BBC News.

Полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что трое человек пробрались в дом через окно вечером 25 июня. Подозреваемые скрылись с украденными вещами. Что именно они забрали и на какую сумму, не уточняется.

Официально в полиции не подтвердили, что дом принадлежит Питту, но адрес совпал с адресом дома, который актер купил в 2023 году.

Во время ограбления Питта не было в доме, так как на этой неделе он находится в Великобритании на премьере своего нового фильма «Формула-1».

Дом Питта с тремя спальнями расположен недалеко от парка Гриффит, где на холме находится знаменитая надпись Hollywood.