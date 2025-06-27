The Bell: Сбербанк нашел способ переводить деньги клиентов на европейские карты, несмотря на отключение от SWIFT

В Сбербанке, отключенном от международной системы передачи финансовой информации SWIFT, есть возможность отправлять рубли с конвертацией в евро на зарубежные счета в европейские банки. Об этом говорится в материале The Bell.

Журналисты выяснили, что Сбербанк позволяет переводить деньги на счета как минимум двух европейских необанков: британо-литовского Revolut и немецкого N26.

«Мы отправили два перевода на разные карты: комиссия при переводе 3000 рублей составила 30 рублей, операция прошла по курсу чуть более 100 рублей за евро (официальный курс ЦБ — 91 рубль). Еще один клиент Сбербанка, с которым поговорил The Bell, также успешно отправил деньги на счета в Revolut и N26», — пишет издание.

Отправитель, воспользовавшись услугой в приложении Сбербанка, видит, что отправляет деньги напрямую на указанную европейскую карту. При этом у получателя перевода со счетами в Revolut транзакции приходили от неизвестных отправителей. В двух случаях в выписке было указано, что деньги поступали из Душанбе от некоего Икбола Мамадсафоева, еще в одном — из Ташкента. В еще одном случае, когда перевод отправлялся в немецкий N26, отправителем перевода был указан Qpayoyt — эта компания упоминается как платежный оператор на форуме, посвященном проблемам с выводом выигрышей в онлайн-казино.

В службе поддержки Сбербанка заявили, что переводы в ЕС выполняются «через партнеров банка». «Это не опасно. Такие переводы всегда были в банке», — сказал оператор. По его словам, по номеру карты можно перевести максимум 500 тысяч рублей за одну операцию или до трех миллионов рублей в месяц. Комиссия для переводов составляет 1% от суммы или максимум 3 тысячи рублей. На сайте банка есть список стран, куда можно делать переводы по номеру карты, но ни одной страны ЕС в нем нет.

По словам собеседника издания на финансовом рынке, Сбербанк отдельно выстраивал систему переводов в Европу и другие страны, куда формально нельзя напрямую отправить деньги. Сначала банк отправляет рубли посреднику — платежной компании в Таджикистане, Узбекистане или Казахстане. Затем этот перевод конвертируется в криптовалюту и отправляется одному из провайдеров-партнеров в зависимости от финального назначения платежа. Этот провайдер переводит деньги конечному получателю, в том числе с помощью карты «дропа», то есть человека, предоставляющего свои данные для проведения разных, в том числе незаконных, транзакций. В результате финальному получателю деньги приходят как личный перевод или оплата неких услуг от неизвестного отправителя. Похожие каналы выплат используются в онлайн-казино, у нелегальных букмекеров или криптообменников.

В Revolut заявили, что описанный журналистами способ перевода — нарушение условий использования сервиса. «Такие переводы могут быть заблокированы, а аккаунт — заморожен или закрыт. Кроме того, лица, которые сознательно участвуют в обходе международных санкций, могут понести серьезную личную юридическую и финансовую ответственность», — заявили в компании.

В N26 сказали, что постоянно отслеживают потенциальные схемы, которые могут быть использованы в обход действующих санкций.

В Сбербанке на запрос The Bell не ответили.

О том, что со счета в Сбербанке можно отправлять деньги на европейские карты, еще в середине июня написал в своем телеграм-канале журналист Никита Могутин.

После начала полномашстабного российского вторжения в Украину из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Многие российские банки, в том числе Сбербанк, оказались под американскими и европейскими санкциями. В июне 2022 года в рамках шестого пакета санкций ЕС Сбербанк отключили от SWIFT.