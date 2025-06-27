Суд в Петербурге запретил три песни рэпера Kizaru за «пропаганду наркотиков»

Невский суд Петербурга признал запрещенными к распространению на территории России три композиции рэпера Kizaru (настоящее имя — Олег Нечипоренко).

По данным пресс-службы городских судов, речь идет о треках «Пакуем» (с альбома «Назад в будущее» 2018 года), «Что за бизнес сука?» и «Narcos» (с альбома «Born to trap» 2020 года).

Административный иск о запрете песен Kizaru подавала прокуратура Петербурга. Как отмечается, эксперты усмотрели в текстах композиций пропаганду употребления наркотических средств.

«Автор позиционирует себя как человек, употребляющий наркотики, а также человек, одобряющий продажу наркотиков. Данная информация способна сформировать у читателя или слушателя песен желание сделать то же самое, повторить действия автора, а также сформировать позитивное отношение к торговле наркотическими средствами», — говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно решению суда, запрещены треки, размещенные по пяти ссылкам в интернете (на каких именно ресурсах, не уточняется).

Kizaru — один из популярнейших рэперов России. В 2014 году его арестовали по обвинению в торговле наркотиками. Как утверждал сам музыкант, он избежал тюремного заключения благодаря взятке, после чего переехал жить в Испанию. В России он находится в федеральном розыске.