Бывшего главу «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина арестовали по делу о мошенничестве. В 2000-е он помогал Чемезову взять корпорацию под контроль

Дорогомиловский районный суд Москвы вечером 26 июня арестовал на два месяца бывшего генерального директора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК), сообщает пресс-служба московских судов.

Суд также арестовал еще одного фигуранта этого дела — гендиректора НПО «Вторпромресурсы» Евгения Лысенко. Обоих задержали в Москве накануне, сообщает RTVI со ссылкой на оглашенные в суде материалы.

По данным RTVI, дело было возбуждено 23 июня 2025 года. Воеводина обвиняют в том, что он организовал схемы закупок шихтовых заготовок для титана по завышенным на 30% ценам вместе с бизнесменом и гражданином США Игорем Райхельсоном, с которым он «вступил в преступный сговор».

По версии следствия, Воеводин проводил закупки с января 2016 года по май 2020 года. Заготовки поставляли подконтрольные Райхельсону компании, в числе которых было НПО «Вторпромресурсы». Ущерб по делу следствие оценило в четыре миллиарда рублей.

Райхельсон, по данным RTVI, живет в Швейцарии. В Москве в рамках расследования была арестована его квартира площадью более 200 квадратных метров.

Воеводин возглавлял корпорацию «ВСМПО-Ависма» с 2009 по 2020 год и был одним из ключевых топ-менеджеров, которые в начале 2000-х годов помогали Сергею Чемезову (тогда он был главой «Рособоронэкспорта», который позже стал «Ростехом») взять под контроль крупнейшего производителя титана. Прежние владельцы «ВСМПО-Ависма», Владислав Тетюхин и Вячеслав Брешта, столкнулись с сильным административным давлением в виде налоговых претензий, проверок Генпрокуратуры и угроз уголовными делами. В итоге представители «Рособоронэкспорта» Михаил Шелков и Михаил Воеводин вошли в состав совета директоров «ВСМПО-Ависма», а Чемезов стал его председателем

После ухода Воеводина с должности гендиректора «ВСМПО-Ависма» стало известно о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. По данным «Коммерсанта», речь шла о невыгодных для корпорации сделках на сумму более четырех миллиардов рублей. «ВСМПО-Ависма» подала к Воеводину иск о взыскании убытков, по которому было заключено мировое соглашение. Позже корпорация отказалась от всех претензий. Дело переквалифицировали по статье о злоупотреблении полномочиями, а сумма ущерба снизилась до 130 миллионов рублей. Воеводин возместил ущерб, и в ноябре 2021 года дело было закрыто.