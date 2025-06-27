Суда в районе Ормузского пролива начали передавать необычные сообщения о своей национальной принадлежности, чтобы избежать атак, пишет Reuters со ссылкой на аналитическую компанию Windward и данные по отслеживанию.

Такие сигналы зафиксированы с начала июня. По данным Windward, с 12 по 24 июня 55 судов передали 101 нестандартное сообщение в Персидском заливе и Красном море. В их числе были фразы: «принадлежит Китаю» и «российская нефть» — поскольку, как отмечает Reuters, суда, ассоциируемые с этими странами, с меньшей вероятностью станут объектами нападения.

Агентство приводит еще несколько примеров. Так, одно из судов при пересечении пролива передавало сообщение «Chinese ship», а выйдя из него сменило сигнал на «CN NBG», обозначающий китайский порт Нинбо-Чжоушань. Контейнеровоз под флагом Сингапура, находясь в Красном море, транслировал сообщение «Vsl no link Israel» («судно не связано с Израилем»).

По словам генерального директора компании Windward Ами Даниэля, собственники судов считают, что из-за сложной структуры владения в отрасли трудно четко определить принадлежность кораблей к странам, которые находятся под наибольшей угрозой — Великобритании, США и Израилю. Он отмечает, что до 12 июня подобные сообщения наблюдались почти исключительно в Красном море, а в Персидском заливе такого никогда не было.

Ормузский пролив — один из ключевых путей доставки нефти из стран Персидского залива на азиатские рынки. Через Ормузский пролив, ширина которого в самом узком месте составляет всего 40 километров, проходит около пятой части мирового объема сырой нефти. В ходе последнего обострения на Ближнем Востоке, когда Израиль атаковал иранские ядерные объекты, Тегеран угрожал перекрытием Ормузского пролива в ответ на израильские удары.