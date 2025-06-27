Министерство спорта РФ разработало новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов взамен двух предыдущих версий документов, которые так и не были приняты, пишет «Коммерсант» со ссылкой на проект, опубликованный на официальном портале правовых актов.

В документе перечислены нормативы общей и специальной физической подготовки киберспортсменов. В частности, для получения квалификации (это начальный этап) они должны будут выполнить такие упражнения:

бег на 30 метров (5,8 секунды для мальчиков, 6,1 — для девочек);

челночный бег три подхода по 10 метров;

отжимания от пола (12 и 6 раз);

наклон вперед со скамьи;

подъемы туловища из положения лежа на спине (31 и 27 раз).

Также киберспортсмены должны выполнить клик-тест ведущей рукой — за 30 секунд нажать на левую кнопку мыши не менее 180 раз, пишет «Коммерсант». Для последующих этапов нужно будет также сдавать бег на 60 метров.

Кроме этого, обязательства накладываются и на организацию, уполномоченную обучать киберспортсменов — она должна будет обеспечить им необходимую спортивную экипировку, а также оплатить проезд и жилье на соревнованиях.

Стандарты могут вступить в силу в январе 2026 года

С 2016 года компьютерный спорт выделен в отдельную дисциплину. В январе 2022 года Минспорта согласовал приказ «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта „компьютерный спорт“», подготовленный совместно с Федерацией компьютерного спорта и содержащий рекомендации по подготовке киберспортсменов. Однако в опубликованной версии этот приказ предлагается признать утратившим силу.