«Эти действия соответствуют давним усилиям России изолировать интернет в пределах своих границ». Cloudflare заявил, что российские провайдеры замедляют работу сервиса

Сервис Cloudflare объявил, что российские провайдеры замедляют его работу. Об этом говорится в блоге компании.

«С 9 июня 2025 года российские интернет-провайдеры ограничивают доступ пользователей, находящихся в России и подключающихся к веб-сервисам, защищенным Cloudflare», — заявили в компании.

Cloudflare — сервис для поддержания доступности и безопасности сайтов. С 9 июня в России фиксируются проблемы с доступом к сайтам, которые пользуются услугами сервиса. Как писала «Медиазона», на пике блокировок — примерно 13-15 июня — трафик к Cloudflare из России составлял примерно половину от обычного.

«Поскольку регулирование осуществляется местными интернет-провайдерами, то это находится вне контроля Cloudflare, и в настоящее время мы не можем восстановить надежный и высокопроизводительный доступ к продуктам Cloudflare и защищенным веб-сайтам для российских пользователей законным путем», — заявили в Cloudflare.

Из поста следует, что ограничение со стороны провайдеров устроено таким образом, что позволяет пользователям загружать только первые 16 килобайт содержимого сайта, «что делает невозможным большую часть веб-навигации».

В Cloudflare заявили, что не получали каких-либо официальных разъяснений или сообщений от российских госструктур касательно замедления работы.

«К сожалению, эти действия соответствуют давним усилиям России изолировать интернет в пределах своих границ и уменьшить зависимость от западных технологий путем замены их отечественными альтернативами. <…> Отчеты подтверждают наш анализ и позволяют предположить, что ряд других поставщиков услуг также пострадали от ограничений или других деструктивных действий в России, включая, как минимум, Hetzner, DigitalOcean и OVH», — отмечают в Cloudflare.

«Коммерсант» писал, что с 10 июня российский трафик Cloudflare в среднем сократился примерно на 30%. В Роскомнадзоре сказали, что информация о подобном снижении объемов трафика «не соответствует действительности», но допустили, что «проблемы у отдельных зарубежных хостинг-провайдеров могли возникнуть из-за технических проблем на их стороне».

Опрошенные изданием эксперты отмечали, что крупные иностранные сервисы — Twitch, Kick, Spotify, OpenAI, Amazon — используют Cloudflare, поэтому могут наблюдаться проблемы с доступом к ним. Кроме того, сейчас более 40% сайтов в рунете (около 300 тысяч) используют Cloudflare.

Эксперты, опрошенные «Медиазоной», называли три возможные причины ограничения работы Cloudflare. Одна из них — борьба с методами обхода блокировок, так многие VPN-сервисы используют ресурсы Cloudflare, Hetzner и DigitalOcean. Кроме того, таким образом российские компании могут пытаться вынудить перейти на аналогичные сервисы и хостинги внутри России. При этом «Коммерсант» отмечал, что полностью заменить все услуги Cloudflare российские сервисы пока не могут. Еще одна возможная причина блокировок — закон о «приземлении» иностранных хостинг-провайдеров. В начале апреля Роскомнадзор угрожал блокировкой тем, кто не войдет в специальный реестр и не будет сотрудничать с российскими властями.

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