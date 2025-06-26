«Я потрясен, что Израиль продолжает охоту на ведьм. Мы с Биби только что прошли через ад». Трамп призвал прекратить дело о коррупции против Нетаниягу

Президент США Дональд Трамп призвал к прекращению уголовного преследования в отношении премьера Биньямина Нетаниягу, которого в Израиле обвиняют в коррупции.

В соцсети Truth Social Трамп написал, что он был «потрясен», узнав, что «государство Израиль, только что пережившее один из величайших моментов в своей истории», продолжает «свою нелепую охоту на ведьм против своего великого премьер-министра».

«Мы с Биби только что прошли через ад, сражаясь с жестоким и давним врагом Израиля Ираном, и Биби не мог быть лучше, острее или сильнее в своей любви к невероятной Святой Земле. Любой другой на его месте понес бы потери. <…> Биби Нетаниягу был воином, каким, возможно, не был ни один другой воин в истории Израиля. <…> Мы боролись в буквальном смысле за выживание Израиля», — говорится в посте Трампа.

Президент США отметил, что «несмотря на все это», Нетаниягу был вызван в суд для продолжения «политически мотивированного дела».

«Подобная охота на ведьм в отношении человека, который так много сделал, для меня немыслима. <…> Суд над Биби Нетаниягу должен быть немедленно прекращен, или великий герой, который так много сделал для страны, должен быть помилован. <…> Именно США спасли Израиль и теперь именно США спасут Биби Нетаниягу», — заявил Трамп.

Обвинения в мошенничестве, злоупотреблении доверием и подкупе были предъявлены Нетаниягу еще в 2019 году. При этом только в начале декабря 2024 года суд постановил, что Нетаниягу должен давать показания. Он стал первым действующим премьером Израиля, который выступил в суде в качестве обвиняемого по уголовному делу. Среди обвинений, предъявленных Нетаниягу прокуратурой Израиля — получение сигар и шампанского от голливудского продюсера-миллиардера в обмен на помощь в личных и деловых интересах. Кроме того, премьера обвиняют в том, что он помогал определенным медиа в обмен на более благоприятное освещение своей деятельности. Нетаниягу все обвинения отрицает.