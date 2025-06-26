Разведка Южной Кореи сообщила, что КНДР может направить дополнительные войска на помощь России в новом наступлении в Украине

Северная Корея может в ближайшее время направить в Россию дополнительные войска для участия в войне против Украины. Как сообщает Reuters, такой информацией на закрытом брифинге для членов парламента Южной Кореи поделились представители Национальной разведывательной службы страны.

По данным разведки, дополнительное развертывание северокорейских войск в РФ может произойти уже в июле или августе, на это же время Россия может планировать новое широкомасштабное наступление в Украине.

Кроме того, КНДР продолжает поставлять оружие в Россию, утверждают в южнокорейской разведке. В обмен на поставки артиллерийских боеприпасов и ракет Пхеньян, вероятно, получает технические консультации по запускам спутников и системам наведения ракет.

В июне 2025 года Северную Корею дважды посещал секретарь Совбеза РФ, бывший министр обороны Сергей Шойгу. 17 июня он объявил, что КНДР направит саперов и строителей для участия в восстановлении Курской области.

Военные из КНДР участвовали в боях в Курской области, которая была частично оккупирована ВСУ с августа 2024 года была. Первые сообщения об участии северокорейских военных в боевых действиях появились еще в октябре 2024-го. Россия официально признала это только в конце апреля 2025 года.

Как военные из КНДР готовились к боям в Курской области Meduza