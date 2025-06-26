Пиотровский анонсировал «большую эрмитажную реставрацию»

Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский анонсировал реставрацию всего комплекса зданий музея, включая Зимний дворец.

«Мы приступаем к еще одной великой теме — большой эрмитажной реставрации. Нам нужно снова реставрировать весь комплекс эрмитажных зданий. Прошло много времени с тех пор, когда все это было сделано, — заявил Пиотровский на пресс-конференции. — Это большой проект на много лет, очень важный, в том числе с научной точки зрения». (цитаты по ТАСС и «Интерфаксу»)

Среди объектов, которые собираются реставрировать, — главное здание Эрмитажа и Эрмитажный театр, добавил заместитель гендиректора музея Сергей Макаров.

«Нужно произвести реставрацию фасадов, нескольких залов, паркетов, которые очень сильно изнашиваются. Нагрузка антропогенная на музей невероятная, особенно сейчас, в сезон», — пояснил он.

Точные сроки реставрации не уточняются.

Государственный Эрмитаж располагается в десяти зданиях в Петербурге. Среди них — главный музейный комплекс с Зимним дворцом на Дворцовой набережной, Восточное крыло Главного штаба на Дворцовой площади, Дворец Меншикова, музей Императорского фарфорового завода и реставрационно-хранительский центр «Старая деревня».