Microsoft обновит дизайн экрана смерти Windows. 40 лет он был синим, а теперь станет черным

Microsoft изменит дизайн так называемого синего экрана смерти (Blue Screen of Death, BSoD) и сделает его черным, сообщает The Verge.

С экрана смерти также уберут большой грустный смайлик и QR-код, который ведет на сайт технической поддержки Microsoft. На новом экране останется код ошибки и данные о том, какой системный драйвер вызвал проблему.

«Это попытка внести ясность, предоставить более полную информацию и позволить нам и клиентам докопаться до сути проблемы, чтобы быстрее ее решить», — объяснил в интервью изданию вице-президент Microsoft по безопасности предприятий и операционных систем Дэвид Уэстон.

Microsoft выпустит новый дизайн BSoD в обновлении Windows 11 «позже этим летом», пишет The Verge.

В блоге корпорации также опубликовали изображение с новым дизайном экрана смерти в черном цвете.

Microsoft использует сообщения об ошибках на синем фоне с момента выпуска первой версии Windows в 1985 году. Как таковой BSoD появился лишь в 1993-м. Почти 20 лет его вид практически не менялся. В 2012-м, с выходом Windows 8, разработчики добавили на экран грустный смайлик, а еще через четыре года — QR-код, ведущий на сайт техподдержки.

О том, что компания изменит дизайн экрана смерти, сообщалось еще в конце марта. Тогда предполагалось, что BSoD может стать зеленым.

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