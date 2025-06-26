Анна Винтур уходит с поста главреда американского Vogue

Главный редактор американского Vogue Анна Винтур покидает должность спустя 37 лет работы на этом посту, сообщает CNN со ссылкой на издательский дом Condé Nast.

Винтур сообщила эту новость сотрудникам 26 июня. Она уйдет с поста главреда американского Vogue, но сохранит другие должности — глобального редакционного директора Vogue и главного контент-директора Condé Nast. На этом посту Винтур отвечает за журналы издательства по всему миру, включая Vanity Fair, Wired, GQ, Architectural Digest, Bon Appétit и Condé Nast Traveler.

75-летняя Анна Винтур — британская журналистка, одна из самых влиятельных и культовых фигур в мире современной моды. Она занимала пост главного редактора американского Vogue с 1988 года.

Винтур считается прототипом главной героини фильма «Дьявол носит Prada» Миранды Пристли, которую сыграла актриса Мэрил Стрип.