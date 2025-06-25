Роскомнадзор заблокировал ссылки на книги «До самого рая» Ханьи Янагихары и «Окна во двор» Микиты Франко

Роскомнадзор заблокировал на территории России ссылки с романами «До самого рая» Ханьи Янагихары и «Окна во двор» Микиты Франко, обратил внимание проект «Роскомсвобода».

Ведомство ограничило доступ к книге Янагихары на сайте интернет-магазина Tochka24 и в онлайн-библиотеке Mp3book.me, к роману Франко — на сайтах KnigiGo и TopKnigi.

Причина блокировки пока неясна. Как отмечает «Роскомсвобода», ранее российские власти требовали изъять книги обоих авторов из продажи из-за «ЛГБТ-тематики». Роман «Окна во двор» также упоминался в деле сотрудников издательств Individuum и Popcorn Books, обвиняемых в «экстремизме» из-за выпуска квир-литературы.

«До самого рая» и «Окна во двор» считаются бестселлерами. Действие романа Янагихары происходит в альтернативном Нью-Йорке 1893, 1993 и 2093 годов. В своем произведении писательница в том числе затрагивает темы выбора, болезни, свободы и любви. Книга Франко — продолжение другого произведения автора «Дней нашей жизни» о жизни подростка, воспитанного гей-парой в современной России. В «Окнах» семья переезжает в Канаду.