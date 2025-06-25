К госсекретарю Дагестана и основателю футбольного клуба «Анжи» пришли с обысками

Силовики проводят обыск в доме государственного секретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах регионах.

Издание «Черновик» утверждает, что обыски проходят по 50 адресам, связанным с Магомедовым и его родственниками. Следственные действия проводятся сотрудниками центрального аппарата ФСБ вместе с региональным управлением спецслужбы.

По информации «Черновика», обыски также проводятся на объектах, которые имеют отношение к компании «Дагнефтепродукт». Она входит в «МСБ-Холдинг», которым руководит сын госсекретаря Дагестана Магомед Магомедов. В числе учредителей также есть и другие родственники Магомед-Султана Магомедова.

РИА Новости со ссылкой на источник пишет, что обыски проводятся в рамках ранее возбужденного уголовного дела, но по какой статье, собеседник агентства не уточняет. По данным телеграм-канала Baza, обыски связаны с делом о незаконной приватизации Дагнефтебазы.

69-летний Магомед-Султан Магомедов занимает пост госсекретаря Дагестана с 2021 года. Ранее он был депутатом и председателем народного собрания республики. Кроме того, в 1991 году Магомедов основал футбольный клуб «Анжи».