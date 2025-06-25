Axios: администрация Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с конгрессом после утечки отчета разведки об ущербе от ударов по Ирану

Администрация президента Дональда Трампа планирует ограничить обмен секретной информацией с конгрессом после утечки предварительной оценки американской разведки о результатах ударов США по Ирану, сообщает Axios со ссылкой на источники.

По их данным, администрация Трампа собирается ограничить размещение информации в системе CAPNET, которая используется для отправки секретных данных конгрессу.

Как сообщает Axios, оценка военной разведки США по результатам американских ударов была размещена в CAPNET 23 июня, а уже на следующий день телеканал CNN и газета The New York Times опубликовали данные из этого отчета. «Как только мы размещаем информацию в CAPNET, она тут же утекает», — сказал один из источников в Axios. — Нет никаких причин делать это снова».

«Мы объявляем войну тем, кто разглашает информацию», — сказал один из высокопоставленных источников издания в Белом доме. По его словам, ФБР начало расследовать обстоятельства утечки, а разведывательное сообщество выясняет, как ужесточить процессы контроля над информацией, чтобы не допустить новых утечек аналитических материалов в СМИ.

СNN и The New York Times 24 июня опубликовали предварительные выводы американской разведки, согласно которым удары США лишь отбросили прогресс иранской ядерной программы на несколько месяцев, но не уничтожили ее полностью.

Президент США Дональд Трамп, который после ударов заявлял о полном уничтожении подвергшихся ударам иранских объектов, резко раскритиковал СNN и The New York Times и назвал их публикации «фейковыми новостями». Он также призвал уволить одну из авторов материала СNN Наташу Бертранд. Телеканал отказался и заступился за коллегу.

По словам источников Axios, опубликованный доклад был составлен в течение суток после атаки и основывался на анализе спутниковых снимков, а не на данных очевидцев на местах. В отчете были представлены предварительные данные только одного из 18 разведведомств США.