В поселке под Читой пять дней продолжается лесной пожар. Там горит более 2500 гектаров леса

В Забайкальском крае в поселке Атамановка, который находится в 18 километрах от Читы, пятый день пытаются потушить лесной пожар.

Пожар около поселка начался 20 июня, сообщает «Чита.ру». За 21 июня там сгорели три дома в дачных кооперативах. К вечеру 22 июня пожар перешел в верховой и «пошел» на поселок. К этому момент его площадь составляла уже 100 гектаров, огонь тушили авиация и наземные силы.

По данным издания, несколько раз из-за пожара полностью перекрывали федеральную трассу Чита — Забайкальск.

23 июня местные жители рассказали, что полностью сгорел дачный кооператив «Локомотив». Глава Читинского район Виктор Машуков заявил, что СНТ считался нежилым, но на момент пожара там постоянно проживали как минимум четыре семьи — всех их эвакуировали.

«Участков там много, но домов не так много. Все сгорело, конечно. Много брошенных участков», — рассказал Машуков.

По данным МЧС на 23 июня, площадь лесного пожара в Атамановке составляет 2500 гектаров. «Тушение осложняют погодные условия: в регионе стоит жара, порывы ветра достигают 20 м/с.», — говорится в сообщении. Замначальника управления организации пожаротушения краевого МЧС Роман Стрельников рассказал, что площадь, пройденная огнем в Атамановке, уже превышает четыре тысячи гектаров.

Минприроды Забайкалья сообщает, что осадки, выпавшие в ночь на 24 июня, помогли приостановить распространение огня в Атамановке.

Согласно сообщению МЧС, с 24 по 27 июня в Забайкалье сохранится жаркая погода — до 35 градусов и выше.