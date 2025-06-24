В палате представителей США запретили пользоваться WhatsApp

Сотрудникам и членам Палаты представителей конгресса США запретили пользоваться мессенджером WhatsApp. Об этом сообщили Reuters и Axios со ссылкой на служебную записку главного административного директора нижней палаты конгресса.

В ней говорится, что управление по кибербезопасности увидело риски для пользователей из-за отсутствия прозрачности в том, как WhatsApp защищает данные, а также из-за отсутствия шифрования.

Сотрудникам запрещается устанавливать мессенджер на любых устройствах, а также предписано удалить его, если он уже был установлен. Вместо WhatsApp рекомендуется использовать приложения Teams от Microsoft, Wickr от Amazon, Signal, iMessage и Facetime.

Представитель Meta, владеющей WhatsApp, Энди Стоун заявил, что компания «категорически не согласна с оценкой, данной главным административным директором палаты представителей» по поводу мессенджера.

«Мы знаем, что члены Конгресса и сотрудники регулярно используют WhatsApp, и мы с нетерпением ждем возможности обеспечить членам палаты возможность официально использовать его наравне со своими коллегами в сенате», — написал Стоун.

По его словам, шифрование WhatsApp обеспечивает «более высокий уровень безопасности» чем большинство приложений из списка, одобренного главным административным директором.