Путин подписал закон о контроле ФСБ за научными организациями

Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий ФСБ правом контролировать взаимодействие российских научных организаций с иностранными структурами. Об этом пишет «Коммерсант».

Новая норма представляет собой поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике». Ее в феврале подготовило Минобрнауки, а в июне приняла Госдума.

Авторы законопроекта в пояснительной записке указывали, что контроль со стороны ФСБ позволит следить за передачей результатов научной деятельности за пределы России. При этом, по их мнению, это не скажется на «свободе научного творчества».

Документ предполагает, что ФСБ будет следить за сотрудничеством российских ученых как с физическими, так и с юридическими лицами.

В России в последние годы резко возросло количество уголовных дел против ученых. Чаще всего они становятся обвиняемыми по статьям о госизмене и разглашении гостайны, например, за выступления на научных конференциях или публикации за рубежом.

В феврале Путин призывал ФСБ «спокойнее» относиться к научным разработкам. «Что касается гражданских технологий и разработок, то нужно это делать не шаблонно, а спокойно, грамотно, умно, чтобы достижения наших ученых не ложились под гриф», — говорил президент.

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