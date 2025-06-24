Мэрия Москвы запретила одиночные пикеты против горельефа Сталину на «Таганской», объяснив это угрозой коронавируса

Префектура Центрального округа Москвы отказалась согласовать серию одиночных пикетов против горельефа Иосифу Сталину на станции метро «Таганская», которые планировала провести партия «Яблоко». Об этом сообщил зампред московского отделения партии Кирилл Гончаров.

Пикеты планировалось провести на Таганской площади 3 июля. В своем ответе префектура объяснила отказ в согласовании «складывающейся эпидемиологической обстановкой» и режимом повышенной готовности в Москве, введенным указом мэра в 2020 году, когда началась пандемия коронавируса.

Режим повышенной готовности, предполагающий запрет массовых мероприятий, был введен указом Сергея Собянина в июне 2020 года — и с тех пор формально так и не был отменен. На этом основании власти города регулярно выдают отказы в проведении любых оппозиционных акций.

Горельеф с Иосифом Сталиным в переходе станции метро «Таганская» был открыт в середине мая в честь 90-летия Московского метрополитена. Это копия горельефа, который находился на станции с момента ее открытия в 1950 году и был демонтирован вскоре после смерти Сталина.

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