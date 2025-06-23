Умер участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов

Умер джазовый музыкант, композитор и участник группы «АукцЫон» Юрий Парфенов, сообщается на странице коллектива во «ВКонтакте». Парфенову было 79 лет.

Архив группы «АукцЫон»

«Осиротели в одночасье», — говорится в сообщении «АукцЫона».

Юрий Парфенов родился 19 января 1946 года Башкирской АССР. Он окончил Ташкентскую консерваторию по классу трубы. Парфенов выступал в составе оркестра Олега Лундстрема и ансамбля «Три О» Сергея Летова. В 2011-м музыкант присоединился к «АукцЫону».