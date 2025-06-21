Спецпосланник Трампа Кит Келлог приехал в Минск и встретился с Александром Лукашенко

Александр Лукашенко встретился в Минске со спецпосланником президента США по России и Украине Китом Келлогом, переговоры проходили во Дворце независимости. Об этом сообщило государственное белорусское агентство «Белта».

«Очень рад, господин генерал, встретиться с вами. Я очень надеюсь, что наша беседа будет очень искренней, открытой. В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся», — приводит агентство слова Лукашенко.

Келлог в свою очередь заявил, что «мы живем в очень опасное время, когда те кризисы, с которыми мы сталкиваемся, могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми».

«Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас», — ответил на это Лукашенко.

Подробности переговоров не сообщаются.

Издание «Зеркало» уточняет, что вместе с Келлогом на переговоры приехал его заместитель Джон Коул, который ранее уже приезжал в Минск и вел переговоры с Лукашенко относительно освобождения политзаключенного Юрия Зенковича. Со стороны Беларуси на встрече присутствовали глава КГБ Иван Тертель и постпред в ООН Валентин Рыбаков.

По информации Reuters, Келлог рассматривает этот визит как потенциальную возможность к возобновлению мирных переговоров между Россией и Украиной, которые в последнее время зашли в тупик.

Келлог стал самым высокопоставленным представителем США, посетившим Беларусь в последние годы. В феврале 2020 года, во время первого срока Дональда Трампа, в Беларусь приезжал госсекретарь Майк Помпео. Это был первый визит главы Госдепа США в Минск с 1993 года. После выборов президента Беларуси, масштабных протестов и репрессий в стране преемник Трампа на посту лидера США, демократ Джо Байден изменил политику в отношении Беларуси. В 2022 году, после полномасштабного российского вторжения в Украину, США приостановили работу своего посольства в Минске.