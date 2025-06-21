Минздрав Ирана сообщил, что после начала атак Израиля погибли не менее 430 человек
Источник: Sky News
Не менее 430 человек погибли в Иране после начала конфликта с Израилем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Ирана.
В министерстве добавили, что порядка 3500 человек получили ранения.
Израиль ведет бомбардировки Ирана с 13 июня. Их заявленными целями являются объекты, связанные с иранской ядерной программой, здания силовых ведомств, а также ученые-ядерщики и высокопоставленные военные. В ответ Иран наносит удар по территории Израиля.
По последним официальным данным Израиля, в результате атак Ирана погибли 24 человека, пострадали более тысячи человек.