Минздрав Ирана сообщил, что после начала атак Израиля погибли не менее 430 человек

Не менее 430 человек погибли в Иране после начала конфликта с Израилем. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление министерства здравоохранения Ирана.

В министерстве добавили, что порядка 3500 человек получили ранения.

Израиль ведет бомбардировки Ирана с 13 июня. Их заявленными целями являются объекты, связанные с иранской ядерной программой, здания силовых ведомств, а также ученые-ядерщики и высокопоставленные военные. В ответ Иран наносит удар по территории Израиля.

По последним официальным данным Израиля, в результате атак Ирана погибли 24 человека, пострадали более тысячи человек.

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