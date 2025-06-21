Израиль заявил об убийстве главы палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции и командира, ответственного за запуск дронов

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади был убит в результате удара по квартире в иранском городе Кум. Его слова приводит The Times of Israel.

По его словам, Изади «финансировал и вооружал ХАМАС» перед атакой на Израиль 7 октября 2023 года. Убийство Изади Кац назвал «огромным достижением для израильской разведки и ВВС».

В свою очередь Армия обороны Израиля отчиталась, что в результате удара 20 июня убит командир второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции Аминпур Джудаки.

По версии ЦАХАЛ, Джудаки взял на себя руководство атаками дронов после того, как 13 июня погиб командующий беспилотников авиации КСИР Тахер Пур.

В ночь на 21 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами, сообщает Reuters. По данным иранского агентства Fars, целью удара ВВС Израиля стал ядерный объект в Исфахане. Местные власти заявили, что «утечки опасных материалов не произошло.

Незадолго до этого ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Reuters пишет о взрывах в районе Тель-Авива. Из-за падения обломков сбитой ракеты произошел пожар в многоэтажном жилом доме.

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