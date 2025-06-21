Дерипаска снова подал в суд на Тинькова

Бизнесмен Олег Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства против предпринимателя Олега Тинькова. На карточку иска обратила внимание «Медиазона».

Иск подан в Реутовский городской суд Московской области. 11 июня суд принял иск к производству. Вторым ответчиком указана Meta Platforms Inc — компания, которая владеет инстаграмом и фейсбуком.

Что стало поводом для иска, не уточняется.

Это не первый иск Дерипаски к Тинькову. В августе 2022 года Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства из-за высказываний Тинькова в соцсетях. Какой именно пост Тинькова стал причиной иска, не уточнялось, но, вероятно, речь шла о комментарии бизнесмена под одним из постов, в котором он назвал Дерипаску «олигархом и вором».

В итоге Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски и потребовал от Тинькова выплатить 20 миллионов рублей в качестве компенсации.