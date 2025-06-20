Минюст объявил «иноагентами» публициста Бориса Стомахина и проект «Горби медиа»
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список попали семь человек:
- бывший муниципальный депутат Николай Бобринский,
- врач Александр Ванюков,
- исполнительный директор «Мемориала» Анастасия Гарина,
- писатель и драматург Артур Соломонов,
- публицист Борис Стомахин,
- ЛГБТ-активист Александр Хмелев,
- электоральный эксперт Иван Шукшин.
Кроме того, в реестр «иноагентов» внесен проект «Новой газеты» «Горби медиа».
По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.