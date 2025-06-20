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Минюст объявил «иноагентами» публициста Бориса Стомахина и проект «Горби медиа»

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список попали семь человек:

  • бывший муниципальный депутат Николай Бобринский,
  • врач Александр Ванюков, 
  • исполнительный директор «Мемориала» Анастасия Гарина, 
  • писатель и драматург Артур Соломонов, 
  • публицист Борис Стомахин, 
  • ЛГБТ-активист Александр Хмелев, 
  • электоральный эксперт Иван Шукшин.

Кроме того, в реестр «иноагентов» внесен проект «Новой газеты» «Горби медиа».

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против «специальной военной операции» России в Украине.