Минюст объявил «иноагентами» публициста Бориса Стомахина и проект «Горби медиа»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов». В список попали семь человек:

бывший муниципальный депутат Николай Бобринский,

врач Александр Ванюков,

исполнительный директор «Мемориала» Анастасия Гарина,

писатель и драматург Артур Соломонов,

публицист Борис Стомахин,

ЛГБТ-активист Александр Хмелев,

электоральный эксперт Иван Шукшин.

Кроме того, в реестр «иноагентов» внесен проект «Новой газеты» «Горби медиа».

По версии Минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы «иноагентов», а также выступали против России в Украине.