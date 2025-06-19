В Сбербанке заявили, что жертвами телефонных мошенников каждый день становятся 50–70 тысяч человек

До 70 тысяч человек ежедневно становятся жертвами телефонных мошенников и переводят им деньги, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, выступая на сессии экономического форума в Петербурге (ПМЭФ-2025).

«Примерно 50–70 тысяч человек ежедневно попадаются на уловки телефонных мошенников и переводят свои денежные средства в адрес мошенников. Это значит, что примерно 6–8 миллионов звонков ежедневно поступает. Схемы стали более изворотливыми», — сказал Кузнецов (цитата по ТАСС).

Он добавил, что, согласно статистике Сбербанка, 30% россиян не берут трубки, увидев незнакомый телефонный номер. Из тех же, кто отвечает, 40% завершают разговор, услышав незнакомый голос, а 30% продолжают разговор.

«Причем исследования показывают, что примерно 10 человек имеют желание послать этого телефонного мошенника далеко-далеко, 15% играют в игру, понимая, что будет дальше, и иногда попадаются, а примерно 5–6 человек из 100 свято верят [в то], что им говорят», — заключил Кузнецов.

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