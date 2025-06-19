Суд в Москве приговорил бывшего актера Виктора Мосиенко к 17 годам по обвинению в подготовке диверсии на железной дороге

2-й Западный окружной военный суд приговорил 64-летнего актера театра и кино Виктора Мосиенко к 17 годам лишения свободы по обвинению в подготовке диверсии на железной дороге, сообщает ТАСС.

Мосиенко вменили четыре статьи — о госизмене (275 УК), участии в террористической организации (205.5 УК), покушении на диверсию (281 УК) и незаконном ношении взрывных устройств (222.1 УК).

По данным ФСБ, Мосиенко готовил диверсию на железнодорожных путях в Белгородской области по заданию легиона «Свобода России». По версии следствия, актер приехал из Анапы, где он жил с 2020 года, в Белгород, для прохождения «тестового задания». Там он получил от украинского куратора фотографии места предполагаемого подрыва и забрал из тайника самодельное взрывное устройство. На место он приехал, как пишет ТАСС, в жилете железнодорожника, со связкой красных шаров и коробкой конфет, где находился пакет со взрывчаткой. Во время установки устройства его задержали.

После совершения диверсии, утверждает ФСБ, Мосиенко собирался перейти на сторону противника и предоставить украинским военным свой автомобиль, камуфлированное обмундирование и 175 тысяч рублей.

Обвинение просило для Мосиенко 22 года лишения свободы. По данным ТАСС, он полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Мосиенко, как пишет ТАСС, уроженец Новосибирска. В его биографии на сайте «Кино-Театр» говорится, что он закончил актерско-режиссерский курс ГИТИСа в 1986 году, работал в театрах Петербурга и Москвы, а в 1990-е годы занялся предпринимательством в сфере недвижимости. В его фильмографии перечислены картины «Досье человека в „Мерседесе“», «Следопыт», «Буря», «Меня зовут Арлекино» и «Исповедь содержанки». Все они сняты до 1992 года.