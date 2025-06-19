Производитель МС-21 и Sukhoi Superjet планирует сократить 1,5 тысячи менеджеров

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) планирует сократить 1,5 тысячи человек «управленческого состава», рассказал в интервью РБК Вадим Бадеха, возглавивший ОАК в ноябре 2024 года.

По его словам, сокращения станут частью «программы по оптимизации численности управленческого персонала». «1,5 тысячи человек, или больше четверти управленческих кадров. Речь идет о Москве. Это не конструкторские бюро — это чисто управленческий состав», — пояснил Бадеха в ответ на вопрос журналиста.

Он добавил, что речь «не просто о сокращении персонала, а о повышении эффективности и производительности труда» и «сокращении потерь», которые занимают «существенную долю в производственной деятельности».

Объединенная авиастроительная корпорация входит в «Ростех» и включает ведущие российские конструкторские бюро и самолетостроительные заводы по всей России. Входящие в ОАК компании в том числе производят гражданские авиалайнеры МС-21 и Sukhoi Superjet 100, а также транспортные самолеты Ил-76МД-90А, тренировочные самолеты Як-130, самолеты Су-57 и другие.

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