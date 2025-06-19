Глава «Автодора» заявил, что мобильной связи вдоль всех федеральных трасс в России «не будет никогда»

Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что некоторые участки российских дорог всегда будут оставаться без мобильной связи, пишет «Коммерсант».

«Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. Не потому, что Минцифры плохо работает, а потому, что есть закрытые территории. Связи там просто не будет», — сказал Петушенко на сессии ПМЭФ, где обсуждались перспективы появления беспилотных транспортных средств на российских федеральных трассах.

О каких «закрытых территориях» идет речь, глава «Автодора» не пояснил, но упомянул «некоторые участки» трассы М-11 (связывает Москву и Санкт-Петербург), где госкомпания пыталась организовать мобильную связь, но «ничего не получилось».

Основной проблемой при обеспечении мобильной связи на федеральных трассах, пишет «Коммерсант», является доступность подключения к электричеству инфраструктуры сотовых операторов. «Отсутствие энергетики делает установку и подключение базовых станций мобильной связи или экономически неэффективными, или попросту невозможными», — пояснили изданию в Минцифры.

В ведомстве добавили, что обсуждают с Минэнерго возможность «оптимизации решений по подключению к энергосетям», а с субъектами федерации — возможность выделения субсидий из регионального бюджета на техническое присоединение объектов связи к электросетям.

Кроме того, в Госудуму внесен законопроект, разрешающий строить линии связи и размещать «антенно-мачтовые сооружения» в границах полос отвода автодорог. Сейчас сотовым операторам связи зачастую отказывают в размещении оборудования в таких местах, отмечает «Коммерсант». В Минцифры заявили, что документ готовится ко второму чтению.

Власти еще в 2021 году обязали операторов обеспечить покрытие всех федеральных трасс связью LTE за десять лет в обмен на возможность использовать частоты для этого стандарта, напоминает «Коммерсант». Однако срок выполнения этого требования неоднократно переносился. В конце 2023 года Минэкономики при подготовке правительственной концепции развития автотуризма указывало, что на многих трассах слишком низкое качество связи либо она вовсе отсутствует.