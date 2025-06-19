78.ru и РБК: вице-губернатор Ленинградской области погиб из-за случайного выстрела при чистке ружья

Вице-губернатор Ленинградской области Игоря Петрова нашли мертвым в своем загородном доме в деревне Юкки Всеволжского района, сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник.

Петрова нашли мертвым 19 июня с огнестрельным ранением. Следов взлома в доме не обнаружено.

По информации 78.ru и РБК, основная версия смерти вице-губернатора — гибель при чистке ружья из-за случайного выстрела. Такую же версию приводит близкий к силовикам телеграм-канал 112.

Информацию о смерти вице-губернатора подтвердили в администрации области. В сообщении говорится, что Петров скоропостижно скончался в возрасте 65 лет. «Он много сделал для области, пользовался заслуженным уважением в регионе», — добавили в администрации.

Пост вице-губернатора Ленинградской области Игорь Петров занимал с 2017 года. В декабре прошлого года он был назначен представителем губернатора в Законодательном собрании Ленобласти.