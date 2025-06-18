Во всем Иране пропал интернет

В Иране практически полностью пропал доступ в интернет. Об этом сообщает организация NetBlocks, занимающаяся мониторингом свободы интернета в мире.

Доступа в сеть у подавляющего большинства иранцев нет примерно с 17:30 по местному времени (16:30 мск). Трафик сократился примерно до 3% от стандартного потребления.

Причины произошедшего пока неясны.

13 июня на фоне атак со стороны Израиля власти Ирана объявили о частичном ограничении доступа в сеть, объяснив это опасностью потенциальных израильских кибератак. Тогда объем интернет-трафика в стране сократился примерно в два раза.

В 2019 году на фоне массовых протестов власти Ирана практически полностью отключали интернет в стране. Тогда трафик сократился до 5% от стандартного.