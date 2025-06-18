Во Владивостоке избили сотрудницу представительства Евросоюза в России

Во Владивостоке напали на сотрудницу представительства Европейского союза в России — дипломата избили в конце мая, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

По данным издания, сотрудница представительства ЕС в России находилась во Владивостоке в командировке. Около 7 утра 26 мая она вышла из отеля на прогулку. Вскоре рядом с ней остановился автомобиль, из которого вышли двое мужчин. Они стали угрожать женщине, а затем избили ее.

Имя пострадавшей не называется, известно, что она — гражданка Румынии. Ее сопровождал коллега из Франции, вместе с которым они, среди прочего, собирались посетить консульства стран ЕС во Владивостоке. После нападения дипломата вывезли из России. В каком состоянии она находится, не уточняется.

Предполагается, что речь идет о коллеге руководителя отдела политики и прессы представительства ЕС в России Жослена Гиттона. Как обратила внимание «Медиазона», в конце мая он посещал Дальний Восток, а в аэропортах Хабаровска и Владивостока его преследовали съемочные группы местных телеканалов и несколько десятков мужчин с плакатами, кричавшие «Вы спонсируете фашистов». Местные провластные телеканалы называли Гиттона «ярым националистом», который якобы «ненавидит все русское». При этом «Вести Приморье» намекал, что за передвижениями дипломата велась слежка.

Пресс-секретарь Еврокомиссии Анитта Хиппер подтвердила факт нападения на европейского дипломата во Владивостоке, но не стала раскрывать подробности случившегося. По ее словам, после инцидента представитель России в Бельгии был вызван для объяснений.

Кто напал на сотрудницу представительства ЕС, точно неизвестно. Европейские дипломаты подозревают, что это могли быть сотрудники российских спецслужб. Der Spiegel отмечает, что ФСБ постоянно следит за западными дипломатами, работающими в России, а нападение на представителя иностранной дипмиссии — это «эскалация напряженных отношений между РФ и странами Запада».

Представители дипломатических миссий пользуются особой защитой в странах пребывания в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях.