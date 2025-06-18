Умерла народная артистка России Наталья Тенякова, сыгравшая в фильмах «Старшая сестра» и «Любовь и голуби»

Народная артистка России Наталья Тенякова умерла в возрасте 80 лет, сообщил МХТ имени Чехова, в котором она служила с 1988 года.

«Потеря фундаментальная, подкашивающая. Наталья Максимовна была столпом труппы Художественного театра, актрисой — природным явлением (научить играть „как Тенякова“ и даже описать ее обаяние невозможно) и человеком предельно честным, настоящим во всем. Она задавала планку и в профессии, и в жизни, планку почти недостижимую, но необходимую как ориентир».

Артем Геодакян / ТАСС / Profimedia

Помимо театральных работ в БДТ, Театре имени Моссовета и МХТ имени Чехова, Тенякова известна по ролям в кино, среди которых Лида Рязаева в фильме «Старшая сестра» (1966), баба Шура в комедии «Любовь и голуби» (1984), Евдокия Стольникова в телесериале «Следствие ведут знатоки» (1985, серия «Пожар»), Мария Кирилловна Обрезкова в драме «Француз» (2019).

Она также играла в музыкальном спектакле «Али-Баба и 40 разбойников» (послушайте документальный подкаст о нем «Съешь апельсин»)

Наталья Тенякова была замужем за Сергеем Юрским, умершим в 2019 году. Их дочь Дарья Юрская — артистка МХТ имени Чехова.