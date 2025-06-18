Украинские спецслужбы заявили об убийстве назначенного Россией вице-мэра Бердянска в Запорожской области

В Бердянске в оккупированной российскими войсками части Запорожской области убит назначенный Россией вице-мэр Михаил Грицай. Об этом сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

В официальном сообщении не указано, кто стоит за убийством Грицая. Однако «Украинская правда» со ссылкой на источник в разведке пишет, что он был застрелен в результате специальной операции операции ГУР.

В официальном сообщении ГУР говорится, что Грицай «после порабощения города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации» и при этом «де-факто дерибанил государственную собственность».

Российская сторона сообщения о смерти Грицая не комментировала.

Бердянск является вторым по численности населения городом части Запорожской области, которая контролируется Россией.