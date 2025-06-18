Латвия прекратит признавать российские небиометрические загранпаспорта

Латвия перестанет признавать российские небиометрические паспорта (пятилетние старого образца). Об этом сообщает МИД Латвии.

С 15 июля въезд в Латвию обладателям краткосрочных туристических виз в небиометрических паспортах будет запрещен. Те россияне, которые въедут в страну до этого момента, смогут находиться там до истечения срока действия визы.

Обладатели небиометрических загранпаспортов с долгосрочными визами (тип D) или с видом на жительство смогут въезжать в Латвию и находиться в ней до 15 января 2026 года.

В последние месяцы все больше стран Шенгенской зоны перестают признавать российские небиометрические загранпаспорта — это объясняется низкой степенью защиты этих документов. Сейчас по пятилетним российским паспортам нельзя въехать в Данию, Чехию, Францию, Исландию, Эстонию и Литву.