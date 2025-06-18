Футбольный клуб «Химки» объявил о «приостановке деятельности»

Футбольный клуб «Химки» из Московской области объявил, что приостанавливает свою деятельность «в текущем виде».

«Мы пережили вместе многое — и радость побед, и горечь поражений. Мы до последнего боролись за возможность участвовать в новом сезоне РПЛ, сделали все возможное, чтобы сохранить клуб и обеспечить его устойчивость. К сожалению, эти меры были признаны недостаточными в рамках регламентов РФС и РПЛ», — говорится в заявлении, опубликованном в соцсетях клуба.

Клуб «Химки» был основан в 1997 году. Команда дважды становилась чемпионом Первой лиги (второй по значимости лиги России по футболу). В нынешнем сезоне «Химки» выступали в Российской премьер-лиге и заняли 12-е из 16-ти мест в турнирной таблице, набрав 29 очков. Однако клуб не смог получить лицензию для продолжения выступлений в высшем дивизионе в следующем сезоне.