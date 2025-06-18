«Флорида Пантерз» второй раз подряд выиграла Кубок Стэнли

Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» победил канадский «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:1 и стал обладателем Кубка Стэнли, выиграв четыре из шести матчей серии.

«Флорида» выиграла Кубок Стэнли второй раз подряд. В прошлом году «Флорида» впервые стала обладателем кубка, также победив в финале «Эдмонтон».

Канадские клубы с 1993 года восемь раз выходили в финал Кубка Стэнли, но ни разу не становились победителями.

За «Флорида Пантерз» играют двое россиян — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.