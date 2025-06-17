Жителя Челябинской области приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о поджоге объекта связи. В ФСБ его назвали «сторонником проукраинской идеологии»

Челябинский областной суд приговорил жителя региона к 12 годам лишения свободы, признав его виновным в диверсии (пункт «а» часть 2 статьи 281 УК РФ). Об этом сообщил ТАСС.

Первые три года он проведет в тюрьме, а затем — в колонии строгого режима.

По версии ФСБ, в мае 2024 года мужчина поджег объект связи «по заданию иностранного куратора.

Спецслужба назвала задержанного «сторонником проукраинской идеологии» и заявила, что своими действиями он пытался «подорвать экономическую безопасность Российской Федерации». В поджоге какого именно объекта связи обвиняется житель, не уточняется.

В начале июня 2024 года управление ФСБ по Челябинской области отчитывалось о задержании мужчины, который пытался поджечь здание госучреждения. Таким образом он, по версии следствия, хотел «дестабилизировать работу органов власти, провести акт устрашения населения».