В WhatsApp впервые появится реклама. Основатели мессенджера обещали, что этого никогда не будет

В мессенджере WhatApp впервые с момента его основания в 2009 году появится реклама. О нововведениях сообщается в блоге компании.

В мессенджере запустят платные подписки на каналы, рекламу в статусах, а также возможность за деньги повысить видимость канала в каталоге. Новые функции появятся на вкладке «Актуальное», где находятся разделы «Статус» и «Каналы».

В WhatsApp отметили, что для показа рекламы будет использоваться ограниченная информация пользователей — данные о стране, языке, каналах, на которые они подписаны, а также сведения о взаимодействии с рекламой.

Компания заверила, что люди, которые используют мессенджер только для общения с близкими, изменений не заметят.

Основатели WhatsApp Ян Кум и Брайан Эктон в первые годы существования мессенджера неоднократно подчеркивал, что в нем никогда не будет рекламы. Когда Facebook купил WhatsApp в 2014 году, компания дала обещание, что продолжит политику создателей в плане отказа от рекламы в мессенджере. Кум и Эктон покинули WhatsApp к 2018 году.

WhatsApp — самый популярный мессенджер в мире. Ежедневно им пользуются более миллиарда человек.