На сайте частной православной гимназии имени Тихона Задонского в Ельце Липецкой области опубликовали список «патриотических» книг современных писателей, которые Минпросвещения РФ рекомендовало для внеклассного чтения школьников.

Внимание на публикацию на сайте гимназии 15 июня обратило «Агентство». Сегодня сотрудники учебного заведения подтвердили журналистам издания, что этот список разработали в министерстве. «Это федеральный документ, никакой отсебятины в нем нет, это федеральный список», — сказали «Агентству» по телефону, который на сайте гимназии указан как контакт директора.

Список разделен на три части — для 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 классов — и несколько разделов: «О родной земле», «Великая Отечественная война. Историческая память и традиции», «О великих людях России», «Полководцы Святой Руси», «На страже русской земли» и «Zа наших».

Всего в списке 87 книг, в том числе книги о войне в Украине Захара Прилепина и сборник «Поэzия русской зимы». Как отмечает «Медиазона», этот сборник был издан в 2024 году под редакцией RT. В книгу вошли работы более 20 авторов, которые «с 2014 года создают новую русскую фронтовую поэзию вокруг Украины и ».

Разработать списки для внеклассного чтения с произведениями «патриотической направленности, созданными современными писателями», поручил в декабре 2024 года Владимир Путин после заседания Совета по госполитики в сфере поддержки русского языка.

Минпросвещения РФ 5 июня сообщило, что подготовило список книг для внеклассного чтения, которые должны быть в школьных библиотеках. Глава ведомства пообещал, что через месяц министерство представит «разбивку вплоть до каждой школы по каждому региону».

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