Посольство России сообщило, что торговое представительство страны в Швеции атаковал беспилотник. Дрон сбросил у здания пакет с краской

Торговое представительство России в Швеции в ночь на 17 июня подверглось нападению беспилотника, сообщило российское посольство в стране. Дрон пролетел над территорией представительства и сбросил перед центральным входом пакет с краской.

В посольстве отметили, что торговое представительство — часть российской дипломатической миссии в Швеции и на него распространяются иммунитеты и привилегии, предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях.

«Упомянутая атака продолжила череду аналогичных нападений последнего времени на помещения российской дипломатической миссии в Швеции, ставящих под угрозу безопасность ее сотрудников, наносящих ущерб имуществу представительства», — говорится в сообщении дипломатов, заявивших, что власти Швеции «не справились с соблюдением своих международно-правовых обязательств».

В Швеции заявление посольства России не комментировали.

О похожей атаке российская дипмиссия сообщала в конце мая. В ночь на 25 мая дрон сбросил на территорию посольства РФ в Стокгольме стеклянную емкость с краской. Тогда российские дипломаты жаловались, что «подобные нападения регулярно продолжаются уже более года».