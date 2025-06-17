«Почта России» запустила отправку посылок в Северную Корею. Их обещают доставлять за 15 дней

«Почта России» запустила отправку посылок в КНДР, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отправления могут делать как физические, так и юридические лица. «Почта России» обещает доставить их за 15 календарных дней. Все посылки будут сначала отправляться во Владивосток, откуда их самолетом доставят в Северную Корею.

«КНДР — важный стратегический партнер России, это перспективное направление для бизнеса самого разного профиля», — заявили в «Почте России».

Отправлять посылки из России в КНДР можно было до 2020 года. Во время пандемии коронавируса Северная Корея полностью закрыла свои границы, в том числе для приема почтовых отправлений.