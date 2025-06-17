Илон Маск опубликовал отрицательные результаты теста на наркотики. NYT утверждала, что миллиардер злоупотреблял кетамином во время предвыборной кампании Трампа
Миллиардер Илон Маск опубликовал в соцсети X результаты своего теста на наркотики, которые показали отсутствие в организме таких веществ.
Фотографию он сопроводил комментарием: «Лол».
Из документа следует, что анализ был сдан 11 июня 2025 года.
The New York Times ранее сообщала, что Маск в ходе предвыборной кампании Дональда Трампа употреблял наркотические вещества «гораздо чаще, чем было известно ранее». Утверждалось, что Маск, в частности, злоупотреблял кетамином.
По словам собеседников издания, Маск иногда принимал кетамин ежедневно, а также смешивал его с другими наркотиками. В публикации говорилось, что бизнесмен также принимал экстази и галлюциногенные грибы.
Газета отмечала, что остается неизвестным, продолжил ли Маск употреблять наркотические вещества после того, как присоединился к администрации Трампа и возглавил Департамент эффективности правительства США. Компания Маска SpaceX, как государственный подрядчик, обязана проводить выборочные тесты на наркотики среди своих сотрудников. Но, по словам источников NYT, Маск заранее получал информацию о планируемых тестах.