Госдума приняла закон о запрете вывесок на иностранных языках

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях законопроект о «защите русского языка от чрезмерного использования заимствований в публичном пространстве», говорится на сайте нижней палаты российского парламента.

Закон предусматривает, что все вывески, указатели и информационные таблички в магазинах и общественных местах должны быть написаны на русском языке. При этом вместе с написанием кириллицей допускается ее дублирование на языки народов России или иностранные языки.

Также в документе содержится предписание застройщикам использовать только кириллицу в названиях новых жилых комплексов и объектов строительства.

Глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова заявила, что новые нормы не касаются фирменных наименований и товарных знаков, поскольку они защищены законом.

Закон вступает в силу с 1 марта 2026 года.