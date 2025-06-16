В Крыму арестовали подполковника МВД Украины, разгонявшего протесты на Майдане и перешедшего на сторону России в 2014-м. Его обвинили в сотрудничестве с иностранцами

В аннексированном РФ Крыму завели уголовное дело в отношении Сергея Соломко, который возглавлял батальон спецназа внутренних войск МВД Украины, участвовал в подавлении протестов на Майдане и перешел на службу в России в 2014 году.

По данным «Медиазоны», Соломко арестовали еще в октябре 2024 года по делу, возбужденному ФСБ. Сначала его обвинили в покушении на покупку взрывчатки в интернете, Соломко признал вину. Позже к обвинению добавилась статья 275.1 УК (конфиденциальное сотрудничество с иностранцами).

В мае 2025 года дело Соломко передали в Верховный суд Крыма, где судья увидела основания для более тяжкой квалификации и вернула дело следствию. Как предполагает «Медиазона», речь может идти о 275-й статье УК (госизмена). Подробности дела неизвестны.

Издание выяснило, что в 2013 году Соломко служил в МВД Украины в звании подполковника. Во время Евромайдана он командовал батальоном 47-го полка специального назначения «Тигр». Этот полк — спецподразделения внутренних войск МВД Украины, которое базировалось в Крыму. В декабре 2013-го его перебросили в Киев для подавления протестов, а в феврале 2014-го вернули на полуостров. Соломко во время столкновений, как утверждается, был ранен.

Во время аннексии Крыма Соломко перешел на сторону России, поскольку «не видел для себя места» в украинских силовых структурах, где «стали верховодить радикальные националисты, русофобы». В Украине его объявили в розыск по статьям о госизмене (111 УК Украины) и дезертирстве (408 УК Украины).

В аннексированном Крыму Соломко стал командиром батальона внутренних войск МВД России, ответственного за охрану порядка в Симферополе, и вскоре получил награду «За отличие в службе» первой степени.

В июле 2015-го Соломко перешел на флот и командовал дивизионом катеров в Северобайкальском отдельном учебном морском отряде в Бурятии. Затем он служил в мурманской воинской части № 3798. В 2018 году его оштрафовали на 10 тысяч рублей из-за неправильной утилизации ртутьсодержащих ламп и покрышек в воинской части.

К моменту возбуждения дела Соломко ушел со службы, пишет «Медиазона». К такому выводу журналисты издания пришли, поскольку дела действующих военных рассматривают гарнизонные суды. В последнее время бывший сотрудник МВД Украины жил в Симферополе. У него есть жена и трое дочерей.