Умер глава компании Estée Lauder Леонард Лаудер

Глава косметической компании Estée Lauder Леонард Лаудер умер в возрасте 93 лет.

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Лаудер — старший сын основателей компании Эсте и Джозефа Лаудера — родился в Нью-Йорке в 1933 году.

Он окончил Высшую научную школу в Бронксе, Уортонскую школу Пенсильванского университета и офицерскую школу Военно-морских сил США, а также учился в Колумбийском университете, сообщается в некрологе, опубликованном Estée Lauder. Леонард Лаудер также служил лейтенантом в ВМС США и находился в резерве флота.

В Estée Lauder Леонард Лаудер работал с 1958 года. В разные годы он занимал посты президента (1972-1995), генерального директора (1982-1999), председателя совета директоров (1995-2009). Последние годы жизни он был почетным председателем компании.

Под руководством Лаудера компания запустила такие бренды как Clinique, Aramis, Lab Series и ряд, а также приобрела марки Aveda, Bobbi Brown, Jo Malone London, La Mer и MAC.

В некрологе также отмечается, что Леонард Лаудер был известным коллекционером и меценатом, большое внимание уделял благотворительности в разных сферах. Estée Lauder активно поддерживала программу борьбы с раком молочной железы.

Estée Lauder входит в топ-500 крупнейших компаний в США по выручке, состояние самого Леонарда Лаудера Forbes в своем рейтинге оценивал в июне 2025 года в 9,7 миллиарда долларов.

«Мой отец был замечательным человеком, лидером в бизнесе, преданным филантропом и глубоко любящим отцом, дедушкой и прадедушкой», — сказал Гэри Лаудер, сын Леонарда Лаудера и член совета директоров Estée Lauder. «Его наследие огромно, и не только в индустрии красоты, но и в бесчисленных жизнях, улучшенных благодаря его благотворительной деятельности и страстной приверженности искусству, образованию и здравоохранению», — добавил он.