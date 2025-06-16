Соратники Навального объявили об отмене концерта его памяти в Берлине

Соратники Алексея Навального сообщили, что концерт памяти политика, проведение которого планировалось 28 июня в Берлине, не состоится.

Деньги за купленные билеты будут автоматически возвращены на карты, с которых они оплачивались. Организаторы также заявили, что готовы компенсировать деньги жителям других городов, собиравшихся на концерт, потраченные на неотменяемые брони гостиниц и транспорта до Берлина.

Соратники Навального отметили, что отмена произошла по независящим от них причинам, но не уточнили, по каким именно.

Предполагалось, что на концерте, который получил название «Привет, это Навальный», выступят группы Pet Shop Boys и «Аигел», а также певица Гречка. Там же планировалось провести специальный показ документального фильма «Навальный» и вручить премию имени Алексея Навального.

В Берлине уже проводился концерт памяти Навального, это было в июне 2024 года. На мероприятии выступали Noize MC, «Каста», «Аигел» и «Порнофильмы».