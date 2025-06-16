Семья Трампа выпустит «золотой смартфон» за 499 долларов

объявила, что создаст мобильную сеть Trump Mobile, а также выпустит смартфон T1 «в изящном золотом исполнении», пишет The Verge.

У Trump Mobile будет единый безлимитный план за долларов в месяц. Смартфон T1 будет стоить 499 долларов. Утверждается, что он его будут производить в США и начнут продавать уже в этом году.

«Trump Mobile собирается произвести революцию в сфере мобильных телефонов и мобильной связи», — заявил Fox News Эрик Трамп, средний сын президента США и вице-президент Trump Organization.

The Verge отмечает, что тарифный план Trump Mobile дороже аналогичных предложений других операторов. Характеристики смартфона T1 издание называет «не ужасными», но отмечает, что в официальном описании телефона есть много ошибок. Например, там говорится о «камере с длительным сроком службы 5000 миллиампер-часов», хотя миллиампер-часы — это показатель емкости аккумулятора.

После переизбрания на пост президента США Дональд Трамп заявил о планах продавать за пять миллионов долларов «золотые карты», открывающие путь к американскому гражданству. На этих картах будет портрет самого Трампа. Пока их продажи не начались.

В январе, накануне инаугурации, Дональд Трамп и его супруга Мелания запустили собственные мемкоины. Так называют криптовалюту, которая ничем не обеспечена, привязана к популярным мемам или интернет-событиям и позволяет ее создателям заработать на росте курса.