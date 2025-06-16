Россия запустила по Украине почти 140 дронов. В Киеве и Киевской области есть пострадавшие

Войска РФ в ночь на 16 июня атаковали территории Украины 138 ударными беспилотниками типа «Шахед» и дронами-имитаторами различных типов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ. Основным направлением удара стала Донецкая область.

Украинские военные, как утверждается, обезвредили 125 беспилотников. «Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) — в восьми локациях», — говорится в сообщении. Что это за локации, не уточняется.

В результате атаки в Киеве пострадали два человека, сообщил мэр города Виталий Кличко. Пострадавших госпитализировали, но позже одну из них отпустили на амбулаторное лечение. Начальник городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что второй пострадавший 2004 года рождения находится в тяжелом состоянии.

Один из беспилотников, сообщил Ткаченко, упал в частном секторе Днепровского района города, также были повреждены торговые павильоны в Дарницком районе.

В Обуховском районе Киевской области ранения получил 60-летний мирный житель, сообщил глава военной администрации региона Николай Калашник. Пострадавшему оказали помощь на месте. Повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

В Черкасской области, как сообщили местные власти, обломки сбитых беспилотников повредили жилые дома, гараж и газовую трубу в Черкасском районе. В одном из сел часть домов остались без электроснабжения. Люди не пострадали.

В Запорожье в результате ночной атаки произошел пожар на промышленном предприятии, рассказал глава региона Иван Федоров. По предварительным данным, люди не пострадали.