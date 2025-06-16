Глава Белгородской области рассказал о системе радиоэлектронной борьбы, выставленной на «Авито». Площадка обещала провести проверку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время совещания регионального правительства заявил, что на «Авито» выставлена на продажу система радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которую ранее предположительно передали для защиты приграничных районов.

Avito

Гладков сообщил, что несколько месяцев назад приезжал в Мокрую Орловку, где увидел «нераспакованную систему РЭБ, хотя количество обстрелов со стороны ВСУ и атак с помощью дронов крайне велико» (здесь и далее цитаты по РБК).

«Вдруг я вот увидел по сегодняшней информации, что одна из единиц РЭБ, которую мы передавали главам, выставлена была на „Авито“… Сейчас [региональный министр цифрового развития] Сергей Николаевич Четвериков должен мне за сегодняшний день визуально глазами проехать и посмотреть все единицы. Не буду называть изделие. Но посмотрите, пожалуйста, тот нераспакованный РЭБ, который я видел своими глазами, лежал в картоне, он где?» — сказал Гладков.

Глава Белгородской области допустил, что объявление на «Авито» могло быть создано с целью дезинформации, но подчеркнул, что после «визуального подтверждения всех единиц» РЭБ и того, где они находятся, последуют «персональные разборки».

Представители «Авито» заявили РБК, что «объявления о продаже РЭБ в Белгородской области направлены на дополнительную проверку».

На «Авито» есть сотни объявлений о продаже средств борьбы с дронами в разных регионах.

Avito

В начале июня 2025 года власти Белгородской области, граничащей с Украиной, отчитались, что в регионе «раздали почти тысячу РЭБов на сумму около миллиарда рублей». Средства борьбы с дронами, заявлял тогда Гладков, покупали «благодаря участию бизнеса, благодаря помощи Народного фронта и за счет областных средств».